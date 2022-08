Lazio, squadra a lavoro in vista dell'Inter: il post della società - FOTO

Mancano poco meno di tre giorni al big match in programma allo stadio Olimpico tra Lazio e Inter che scenderanno in campo venerdì 26 alle 20.45. Una gara importante per entrambe le compagini che da sempre hanno dato vita a sfide ricche di emozioni. Intanto la squadra di mister Sarri si allena a Formello per arrivare all'appuntamento al meglio. La società, a tal proposito, ha postato alcuni scatti proprio della seduta odierna sui social: "Squadra al lavoro in vista di Lazio - Inter!".