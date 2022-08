FORMELLO - Lazio, doppia seduta: solo palestra per un titolare

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Doppia seduta, la prima inizia alle 10 con la rosa divisa per reparti. Si lavora tatticamente, Sarri prova a perfezionare i movimenti offensivi e difensivi separando i calciatori in due tronconi. Da una parte i difensori, dall'altra centrocampisti e attaccanti. Le esercitazioni collettive e le partitelle a campo ridotto riprenderanno nel pomeriggio (alle 18). In mattinata, intanto, rimane in palestra Milinkovic. Tutti gli altri regolarmente in gruppo. Il Sergente non ha svolto l'allenamento coi compagni, la speranza è che sia semplice gestione e che venga aggregato già nella seconda sgambata della giornata. A Formello vengono gestiti i carichi, anche ieri Romagnoli, Immobile e Zaccagni avevano effettuato una corsa a parte non partecipando allo scarico previsto per tutti gli altri titolari visti a Torino. Ha salutato Raul Moro, a un passo alla Ternana. Si attende l'ufficialità della cessione in prestito del classe 2002.