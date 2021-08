Lazio, un anno fa Immobile conquistava la Scarpa d'Oro ed eguagliava Higuain - VIDEO

Data storica quella del primo agosto per Ciro Immobile che esattamente dodici mesi fa tagliava un doppio traguardo. Grazie alla rete al Napoli, il bomber della Lazio toccava quota 36 in campionato in una singola stagione eguagliando il record di Higuain. Non solo, perché il centravanti ha conquistato anche la Scarpa d'Oro. La società ha ricordato la splendida cavalcata del numero 17 biancoceleste con un video condiviso sui canali ufficiali del club.

01.08.2020

@ciroimmobile fa 36 in un singolo campionato, eguaglia il record e conquista la Scarpa d’oro 2020!#CMonEagles 🦅 pic.twitter.com/6AlsPMaktt — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) August 1, 2021