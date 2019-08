Lazio, un anno fa l'acquisto di Correa e Badelj: il ricordo del club

Un doppio acquisto dal quale sono passati 365 giorni. Due storie agli antipodi, quelle di Joaquìn Correa e Milan Badelj con la Lazio. El Tucu ha iniziato la propria avventura in biancoceleste in salita, con l'onere di rilevare Felipe Anderson e con tante panchine a complicare il suo cammino. Che poi, però, si è rivelato vincente. Opposta, invece, la parabola di Badelj. Titolare alla prima contro il Napoli – complice la squalifica di Lucas Leiva – il croato, anche per via di qualche infortunio di troppo, ha poi faticato a trovare continuità. Nonostante le voci di mercato, Inzaghi vorrebbe trattenerlo e questa potrebbe diventare dunque la stagione della sua rivalsa. Al contrario, da Correa si aspettano conferme. Ad un anno distanza, le loro storie potrebbero finalmente convergere: entrambi hanno tutte le qualità per diventare pedine fondamentali del futuro della Lazio. Di seguito, il post di ricordo del club.

🦅🦅 Un anno fa, Correa e Badelj diventano due nuovi calciatori biancocelesti! Pubblicato da S.S. Lazio su Giovedì 1 agosto 2019

