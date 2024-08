Lazio, un vicecampione olimpico festeggia sui social: il post

TUTTOmercatoWEB.com

Spesso non ci si pensa, ma spesso molti atleti delle più diverse discipline hanno una fede calcistica che non esprimono spesso, magari sotto ai riflettori ma che sono evidenti attraverso i social. Questo è il caso di Norbert Hubner, giocatore di volley e vicecampione olimpico, che sul sui profilo Instagram ha pubblicato una storia che riprende la grafica realizzata dalla Lazio in occasione del 3-1 contro il Venezia. "Forza Lazio" è stato il suo grido.