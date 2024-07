Lazio, Zaccagni e il primo scatto con la piccola Dea: i tifosi impazziscono

TUTTOmercatoWEB.com

Al fiocco blu se ne aggiunge uno rosa in casa Zaccagni. Il giocatore della Lazio è diventato papà per la seconda volta con la nascita di Dea. Chiara Nasti e Zac si stanno godendo le prime ore di felicità e di pura emozione dalla nascita della loro piccolina. Dopo il post commovente dell'influencer partenopea, in queste ore la ragazza ha mostrato sui social un altro scatto in cui appare Zaccagni e la piccola Dea nella culla ospedaliera. Qui sotto la foto che ha fatto impazzire i tifosi per la tenerezza e la bellezza del momento: