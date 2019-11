Milan - Lazio, gioia social tra i biancocelesti per una vittoria storica - FT

AGGIORNAMENTO 04/11 ORE 00:05 - Non solo Milinkovic, sono tanti i biancocelesti che esultano sui social. Ci pensa Lazzari, che scrive: "Grandissima vittoria!". Anche Luis Alberto si unisce ai festeggiamenti: "Con tre punti in più tutto è più bello". A sentire poi in particolare il peso di una vittoria storica è Danilo Cataldi: "Dopo trent’anni abbiamo riscritto la storia. Insieme. Ora non fermiamoci". Al settimo cielo Francesco Acerbi: "Grande, grande, grande vittoria". Euforico anche Lucas Leiva: "Bravi ragazzi, continuiamo così!". Perentorio Bastos: "Insieme possiamo farcela".

Nulla accade per caso, nemmeno una "semplice" partita di calcio. Ci piace pensare che forse ci voleva un altro autogol per spezzare la maledizione: dall'autogol di Maldini nel 1989 all'autogol di Bastos. Nel mezzo il 100° gol di Immobile con la Lazio e la rete di Correa a sancire il dominio biancoceleste a San Siro. È tutto vero: dopo tren'anni la Lazio torna a battere il Milan a Milano in campionato e lo fa con le su armi migliori. Lo aveva promesso anche Milinkovic: ci sarebbe stato da battagliare e battaglia è stata. Una battaglia che stavolta ha visto prevalere i biancoceleste di mister Inzaghi. A tal proposito, lo stesso Sergej ha commentato così la storica vittoria sui propri social: "In battaglia si soffre sempre! Dopo trent'anni MISSIONE COMPIUTA. Lo avevo detto... Passo e chiudo".

