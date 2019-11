Lazio, Milinkovic suona la carica: “Vincere è l’unica opzione!” - FOTO

A circa ventiquattro ore dal match di San Siro contro il Milan, in casa Lazio c’è la voglia di continuare a far bene dopo le ottime prestazioni al Franchi e all’Olimpico con il Torino. A confermarlo, le parole di Sergej Milinkovic, pubblicate da qualche minuto sul proprio profilo Instagram: “Ho ricevuto gli ordini dall’alto! Domani dobbiamo usare tutte le armi che abbiamo a disposizione per espugnare San Siro. Vincere è l’unica opzione”.

Pubblicato il 2/11 alle 19:40