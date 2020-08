Quanta Lazio a Ibiza: Luis Alberto in posa con i sudamericani - FOTO

LAZIO SOCIAL - Tempo di vacanza per la Lazio di Simone Inzaghi. Dopo la vittoria in Supercoppa Italiana e il quarto posto con qualificazione alla prossima Champions League, i calciatori biancocelesti si stanno godendo qualche giorno di riposo prima della ripresa, prevista per la seconda metà di agosto. I capitolini hanno conquistato in massa le isole della Spagna. Luiz Felipe, Correa e Lucas Leiva, insieme alle rispettive famiglie e a qualche amico, stanno trascorrendo le vacanze su uno yacht tra le isole iberiche. Oggi i tre sudamericani hanno ricevuto una piacevole visita, quella di Luis Alberto e di sua moglie Patricia. Una giornata da vivere tutti insieme chiaro simbolo dell'amicizia che li lega dentro e fuori dal campo. I quattro, insieme al figlio di Lucas Leiva, hanno posato per una foto sulla spiaggia di Cala Bassa a Ibiza. Lo scatto è stato postato su Instagram da Luiz Felipe accompagnato dal messaggio: "La isla bonita con i miei amici".

