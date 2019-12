Supercoppa, le foto social della Lazio. E tra i commenti...

Tutti in volo verso Riyad. La Lazio, verso ora di pranzo, ha raggiunto l’Aeroporto Internazionale Leonardo Da Vinci per salire sul volo charter diretto in Arabia Saudita. Al King Saud University Stadium i biancocelesti cercheranno di ripetere il successo dell’estate 2017 per tornare a Roma con la quinta Supercoppa della propria storia. Tanti i post sui social, accomunati tutti dalla foto di squadra pronta al decollo all’interno dell’aereo. Sotto quella del profilo ufficiale due i commenti in particolare a catturare l’attenzione. “Fratello, hai finito con il bagno?”, scherza Milinkovic rivolgendosi a Strakosha. In effetti in molti avevano notato l’assenza nello scatto del portiere albanese. L’altro commento è un augurio speciale, quello di Felipe Anderson: “Volate ragazzi”. Da Londra c’è un tifoso in più.

LAZIO, LA SQUADRA E' PARTITA PER RIYAD

LAZIO SOCIAL, IL POST DI PATRIC

