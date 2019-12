Lazio, Patric: "Un'altra finale, un altro sogno per questo grande gruppo"

Lazio in viaggio, l'Arabia Saudita aspetta, la Supercoppa pure. Squadra in volo, l'arrivo previsto in serata. E Patric, prima di lasciare la Capitale, su Instagram ha postato uno scatto di squadra e il messaggio: "Direzione Riyadh. Un’altra finale, un altro sogno di un gruppo meraviglioso, forza Lazio carica!". Lo spagnolo è pronto, all'orizzonte c'è il primo vero obiettivo della stagione.