Tommaso Paradiso punge Tiziano Ferro: "Roma? Parliamo di cose serie..."

LAZIO SOCIAL - Simpatico siparietto social tra Tommaso Paradiso e Tiziano Ferro. I due cantanti si sono incontrati qualche sera fa per le vie di Los Angeles, dove il frontman dei TheGiornalisti è in vacanza mentre il cantautore di Latina è di casa da anni, insieme a Emma Marrone. Il cantante di Riccione e Completamente si sta godendo la bellezza degli Stati Uniti e non poteva mancare una visita allo Giant Stadium per assistere a una gara di baseball. Il tutto, ovviamente, è stato immortalato e condiviso su Instagram. Tiziano Ferro, che ha dichiarato più volte di seguire poco lo sport nonostante tutta la sua famiglia tifi Lazio, ha risposto con una battuta allo scatto. "Cos'ha fatto la Roma? Non ho visto" compare come commento sotto alla foto. Immediata la risposta di Paradiso, tifosissimo biancoceleste, che ha scritto: "Hai prenotato per il 7? Pensiamo a cose serie please". Il riferimento è al concerto che i TheGiornalisti terranno il prossimo 7 settembre al Circo Massimo e dove Tommaso spera di avere come super ospite proprio Tiziano Ferro. Riuscirà nell'impresa?

