Verona – Lazio, Luiz Felipe incita i suoi: “Vamos famiglia” – FOTO

Luiz Felipe non è a Verona in campo con i suoi compagni a causa della squalifica rimediata dopo la gara con l’Inter. Anche da casa però non fa mancare il suo supporto alla squadra e così ha condiviso sul suo profilo Instagram una storia che ritrae la formazione della Lazio e la dedica: “Vamos famiglia”.

