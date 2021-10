Lazio, per Zaccagni è partito il countdown: ecco i tempi di recupero

RASSEGNA STAMPA - Prima la coscia, ora il ginocchio, una distorsione subita contro il Marsiglia ha di nuovo fermato Zaccagni, proprio prima della sua partita, quella da ex contro il Verona. Non ci sarà, dovrà rimettersi in sesto e recuperare per non lasciare Sarri scoperto in attacco per troppo tempo. Secondo la rassegna di Radiosei, si parla di 3-4 settimane di stop, un mese che farebbe slittare il rientro dell'esterno a ridosso della sfida contro la Juve del 20 novembre. Zaccagni salterà la gara col Verona, poi quelle con Fiorentina, Atalanta, Marsiglia in Europa League e Salernitana, un blocco di cinque sfide prima della sosta per le nazionali. A quel punto sarà, presumibilmente, in dirittura d'arrivo per il pieno recupero con la Juve.

