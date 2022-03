Wilson, i tifosi sui social si stringono al dolore: il saluto all'ex capitano della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Una notizia che non ci voleva, come un fulmine a ciel sereno. La vita delle volte sorprende con delle disgrazie non prevedibili dal genere umano. Si è spento oggi Pino Wilson, lo storico capitano della Lazio che nel 1974 ha alzato il primo scudetto biancoceleste al cielo, dove solo l'aquila può volare. L'ex calciatore sembrerebbe essere stato colpito da un ictus improvviso. Il mondo Lazio si risveglia all'indomani con una tragica notizia che tormenta l'animo di ognuno, dal più anziano al più giovane perché la Lazio della banda Maestrelli non può che essere ricordata profondamente dal popolo biancoceleste. Tra i primi commenti ad arrivare è il direttore del Tg5 Clemente Mimun che su Twitter ha espresso il proprio cordoglio: "Addio Pino, sarai sempre il CAPITANO. Pino, classe e stile in campo e fuori, un carissimo amico che ci mancherà, addio grande capitano, RIP". Tra il dolore per la perdita di un grande pezzo storico della Lazio ci sono anche i commenti e i messaggi dei tifosi: "Addio Pino, sempre nei nostri cuori. Guidaci dall'alto", "riposa in pace capitano", e ancora: "Ultimo baluardo di una lazialità di altri tempi, veramente un brutto colpo, capitano di un gruppo di impavidi guerrieri immortali". La gente e il popolo laziale si stringe al dolore, Pino Wilson resterà per sempre tra le pagine della storia della Lazio, un valore aggiunto di questa società...