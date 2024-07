Besiktas, non solo Immobile: pronto un altro super colpo dall'Italia

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO - Il Besiktas si è assicurato l'acquisto di Ciro Immobile. Ieri l'ex capitano della Lazio ha lasciato Roma per arrivare a Istanbul, dove ad attenderlo c'erano migliaia di tifosi bianconeri in festa. Il numero 17 - ha scelto di tenere lo stesso che aveva in maglia biancoceleste - andrà a rinforzare un attacco che nel corso della campagna acquisti di quest'estate ha visto nelle scorse settimane anche l'arrivo di Rafa Silva, tra l'altro ex obiettivo della Lazio. Potrebbe però non essere finita qui. Secondo quanto riportano dall Turchia, la società del Besiktas avrebbe messo nel mirino anche l'attaccante della Juve, Arkadiusz Milik. Un rinforzo ulteriore per garantirsi un reparto offensivo competitivo per i vertici del campionato e non solo