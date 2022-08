Calciomercato, il retroscena: Simeone-Napoli, una big ha tentato lo sgarbo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le vie del calciomercato sono infinite e le trattative che in apparenza sembrano chiuse alle volte si possono risolvere in tutt'altro modo. Ed è proprio quello che stava succedendo nel corso della contrattazione tra Giovanni Simeone e il Napoli. L'accordo tra le parti sembra ormai in dirittura d'arrivo, ma nonostante ciò la Juventus ha provato il clamoroso sgambetto per provare ad aggiudicarsi l'attaccante argentino. Nulla di particolare, una semplice telefonata per tastare il terreno a quanto pare. Alla fine, Simeone dovrebbe accasarsi all'ombra del Vesuvio, nella città di Maradona, grande amico di suo padre Diego Pablo Simeone.