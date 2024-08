Calciomercato Inter | Carboni rinnova e lascia l'Italia: ecco dove giocherà

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Valentin Carboni è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Olympique Marsiglia. L'argentino, rientrato dopo le vacanze in seguito alla vittoria della Copa America con la Seleccion, questa mattina si è presentato col suo entourage nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per prolungare coi nerazzurri fino al 2026 prima di imbarcarsi per la Francia. Nelle ultime settimane il profilo del classe 2005 era stato accostato anche alla Lazio.

"Sono pronto. Obiettivi? Giocare e fare il meglio possibile...", ha spiegato l'ex Monza ai cronisti presenti dopo il summit con l'Inter e parlando della nuova avventura con l'OM. L'operazione, come oramai noto e come confermato dal presidente Beppe Marotta, si chiuderà sulla base di un prestito con diritto di riscatto da circa 36 milioni di euro complessivi.

I dirigenti nerazzurri hanno scelto di mantenere il controllo del cartellino del calciatore, sebbene i francesi abbiano appunto in mano il diritto di riscatto. Nel caso in cui venisse esercitato al termine della prossima stagione, Ausilio e Marotta potranno decidere di esercitare a loro volta il controriscatto per riportarlo a Milano. Il tutto aggiungendo fra i 3 ed i 4 milioni di euro, facendo arrivare così la valutazione del calciatore fino ai 40 milioni di euro complessivi.