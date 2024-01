Calciomercato Juve, un attaccante vicino all'addio: di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juve si sta muovendo sul mercato sia per quanto concerne le entrate e le uscite. La società bianconera, dopo la cessione di Filippo Ranocchia al Palermo è pronta a cedere un attaccante all'Atletico Madrid. La punta in questione è Moise Kean. Il classe 2000 ha chiesto di essere ceduto per trovare maggiore spazio e giocarsi le sue chance per l'Europeo 2024 che si terrà in Germania. Come riporta Tuttosport, la formula del trasferimento dovrebbe essere quella di un prestito secco per sei mesi; per ufficializzare l'acquisto il club spagnolo dovrà prima definire una cessione.

