Calciomercato, Kepa sempre più vicino al Napoli: i dettagli

La trattativa per il passaggio di Kepa Arrizabalaga dal Chelsea al Napoli è ormai in dirittura d'arrivo. Anche il quotidiano spagnolo AS sembra essere sicuro del buon esito dell'operazione e già nella giornata di oggi potrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Gli agenti del portiere basco devono solo definire gli ultimi dettagli sull'accordo con la società del presidente De Laurentiis. Kepa arriverà in prestito e il Napoli pagherà circa 2 milioni di euro degli 8 totali che percepisce il calciatore. Prenderà il posto di Meret così come richiesto da Spalletti che dopo l'addio di Ospina voleva un portiere di esperienza internazionale.