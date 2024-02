Calciomercato | L'Hellas Verona tratta un ex Roma: di chi si tratta

Fonte: Fabrizio Parascani

© foto di Uff. Stampa Hellas Verona

L'Hellas Verona sta vagliando alcuni profili per rinforzare il roster a disposizione di Marco Baroni. Il reparto da puntellare è la difesa e il profilo individuato è una vecchia conoscenza della Serie A. Il difensore in questione è Kostas Manolas, classe 1991, attualmente svincolato. Il difensore greco, dopo la rescissione del contratto a dicembre con lo Sharjah Football Club (società degli Emirati Arabi Uniti) è alla ricerca di una nuova avventura e il club veneto lo sta cercando con insistenza per provare a portarlo alla corte di Marco Baroni. Come riporta TMW, Il presidente Setti sta trattando con gli agenti del giocatore per convincerlo a firmare: la proposta è di un contratto fino al 30 giugno 2024 con ingaggio pari a 400 mila euro con opzione per la prossima stagione. Il difensore, ex Napoli e Roma secondo il portale è seguito anche dalla Salernitana. Il club campano ha incontrato il difensore a gennaio, ma al momento sembra che il classe 1991 propenda per il Verona data la migliore classifica rispetto alla Salernitana. La dirigenza scaligera spera di chiudere la trattativa entro questa settimana.