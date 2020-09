Calciomercato, la Roma le prova tutte per Milik: pronto il bonus Scarpa d'Oro

Un valzer di attaccanti che sembra destinato a non concludersi mai. Sono tre i nomi che in questo momento sono al centro delle voci di mercato. Si tratta di Luis Suarez, Edin Dzeko e Arkadiusz Milik. Proprio il polacco sembra ormai vicinissimo all'accordo con la Roma. La trattativa con l'attaccante del Napoli è strettamente legata a Dzeko. Il centravanti bosniaco potrebbe liberarsi e trasferirsi alla Juventus. Milik, che aveva diversi dubbi sulla destinazione Roma, sembra essersi convinto. Il club giallorosso avrebbe proposto al calciatore un contratto quinquennale a 5 milioni annui più l'aggiunta di un ulteriore bonus in caso di vittoria della Scarpa d'Oro. Un chiaro tentativo della società capitolina di motivare e spingere il polacco a mettere a segno più gol possibili. Il campione in carica della Scarpa d'Oro, si chiama Ciro Immobile che, quest'anno, ha raggiunto quota 36 reti in campionato battendo nella classifica totale un certo Robert Lewandowski.