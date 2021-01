Calciomercato Lazio, anche il Cesena su Di Gennaro: le ultime

C'è anche il Cesena su Davide Di Gennaro. Il centrocampista ex Cagliari e Spezia, da tempo un esubero nella Lazio di Simone Inzaghi, aveva già ricevuto gli apprezzamenti di Renate, Spal e Pisa. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, anche il club bianconero, quinto nel suo girone di Serie C, sta sondando il terreno per il calciatore di proprietà biancoceleste. Di Gennaro non ha mai convinto con la maglia della Lazio, disputando solo cinque presenze in gare ufficiali, e viene da due prestiti consecutivi,prima in Serie B con la Salernitana e poi in C con la Juve Stabia. Il club biancoceleste sta cercando una nuova sistemazione e diverse società sono alla finestra.