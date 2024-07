Calciomercato Lazio | Capitolo terzini, spunta un nuovo nome: la situazione

La Lazio pensa a rinforzarsi anche nel reparto arretrato. Uno dei nomi più caldi degli ultimi giorni è sicuramente quello di Juan Cabal, terzino sinistro del Verona. Come vi avevamo raccontato, però, la trattativa è momentaneamente in stand-by per dare priorità a quelle per l'attacco (per esempio Greenwood). Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, sarebbe spuntato un nuovo profilo nel mirino dei biancocelesti. Si tratta di Nuno Tavares, difensore portoghese classe 2000 dell'Arsenal (l'ultima stagione in prestito al Nottingham Forest) per cui il club laziale avrebbe fatto un sondaggio. Si registra quindi un interesse, testimoniato anche da un meeting con gli agenti, come sottolineato l'esperto di mercato. Al momento, però, l'affare non è il primo nella lista.

Pubblicato il 4/07