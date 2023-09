Calciomercato Lazio| Da Castellanos a Guendouzi: tutti gli acquisti ufficiali

WEBTV LAZIO, GUENDOUZI ESCE DALLA PAIDEIA: TERMINATE LE VISITE - FOTO & VIDEO AGGIORNAMENTO ORE 19.38 - Dopo due ore di visite mediche, Guendouzi è uscito in questi minuti dalla clinica Paideia. Visite mediche terminate, una volta varcata la porta dell'uscita, un bagno di folla ad accoglierlo. CLICCA QUI PER IL VIDEO. E' il... AGGIORNAMENTO ORE 19.38 - Dopo due ore di visite mediche, Guendouzi è uscito in questi minuti dalla clinica Paideia. Visite mediche terminate, una volta varcata la porta dell'uscita, un bagno di folla ad accoglierlo. CLICCA QUI PER IL VIDEO. E' il... VOCI DI MERCATO LAZIO, LUIS ALBERTO E IL RINNOVO: TUTTI I DETTAGLI DELL'ACCORDO AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante sia tutto fatto per il rinnovo di Luis Alberto, l'ufficialità arriverà solamente a mercato concluso. Lo spagnolo si legherà ancora alla Lazio fino al 2028, andando a... AGGIORNAMENTO ORE 20.40 - Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, nonostante sia tutto fatto per il rinnovo di Luis Alberto, l'ufficialità arriverà solamente a mercato concluso. Lo spagnolo si legherà ancora alla Lazio fino al 2028, andando a...