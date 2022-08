Calciomercato Lazio, dalla Colombia la sparano grossa: "Interesse per James Rodriguez"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Imago/Image Sport

Echi di mercato che arrivano direttamente dalla Colombia. Secondo quanto riportato da BolaVip infatti James Rodriguez potrebbe lasciare l'Al-Rayyan per tornare a giocare in Europa. In particolare il centrocampista è stato accostato alla Lazio. Nell'articolo viene specificato come il nome di Rodriguez sia stato avvicinato ai biancocelesti in virtù della possibile partenza di Luis Alberto.

Accostamento che però è inverosimile visto che la Lazio, in caso di partenza del Mago, ha già bloccato il sostituto, Ilic del Verona. Già in passato il colombiano era stato accostato ai colori biancocelesti ma in questo caso i presupposti per una trattativa sembrano davvero non esserci.