Calciomercato Lazio, dalla Norvegia: "Derby di mercato per Botheim"

Derby di mercato per il giustiziere di Mourinho. La notizia rimbalza dalla Norvegia: “Lazio e Roma sono interessate a Erik Botheim”. Classe 2000, 19 gol in stagione con il Bødo Glimt, di cui tre ai giallorossi nelle due sfide di Conference League. Prima una doppietta nello storico 6-1 di Bødo, poi un’altra rete nella sfida dell’Olimpico terminata 2-2. Botheim sta vivendo un anno eccezionale e ora è finito nel mirino dei due club della Capitale, secondo quanto riporta TV2. A 21 anni, dopo essere stato il partner d’attacco di Haaland nelle varie nazionali giovanili norvegesi, Botheim si sta riprendendo un futuro che sembrava sul punto di sfuggire. Qualche infortunio, i gol che non arrivavano e la rescissione con il Rosenborg. Prima di ricominciare da Bødo, dove sta finalmente mettendo in mostra tutte le sue qualità. Ha fatto ammattire la Roma, l’ha infilzata, demolita in coppia con Solbakken. Proprio Solbakken è il cognome anche dell’agente che sarebbe in contatto con Lazio e Roma. Botheim ha fisico (è alto 187 cm), ma ha anche passo e buona tecnica, in stagione ha collezionato 19 gol e nove assist in 39 partite. Compirà 22 anni il prossimo 10 gennaio, spegne le candeline 24 ore dopo la Lazio. Botheim ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022, il valore di mercato si aggira intorno ai 5 milioni di euro: “Botheim in Italia? Meglio non commentare quando si tratta di trasferimenti, che le notizie siano vere o meno. Sarebbero troppe le voci e le notizie sulle quali intervenire, quindi preferiamo non farlo”, ha detto Håvard Sakariassen, dirigente del Bødo. Parole che sanno di mezza ammissione. Derby di mercato in vista per Botheim?

Pubblicato l'8/11