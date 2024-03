Calciomercato Lazio | Dalla Spagna: "Occhi puntati su un terzino argentino"

TUTTOmercatoWEB.com

Terzino destro, capitano dell'Under 20 dell'Argentina e nel mirino di alcune delle più grandi squadre europee e non solo. È il profilo di Agustín Giay, attualmente in forza al San Lorenzo e che a soli vent'anni (classe 2004) ha già all'attivo circa 76 presenze tra i professionisti (più un gol segnato e 13 gettoni in Nazionale). A riportarlo è il portale spagnolo Marca, che sottolinea che per lui si prospetta una vera e propria asta nel prossimo mercato, dopo che l'estate scorsa è stato vicinissimo all'Atletico Madrid. A partire proprio dalla Spagna, il Granada avrebbe messo gli occhi su di lui: il diesse Matteo Tognozzi infatti l'aveva già visionato quando lavorava alla Juventus. In Italia, invece, è spuntato l'interesse della Lazio di Tudor e del Milan di Pioli, cosi come anche del Genoa, dell'Atalanta e del Bologna. Vale lo stesso in Francia per l'Olympique Marsiglia e per il Lens, che non se lo vorrebbero lasciar scappare. In Portogallo l'ha adocchiato il Benfica e in Arabia Saudita l'Al Sadd. C'è veramente una fila lunghissima per il difensore, che per quanto riguarda il suo futuro ha l'imbarazzo della scelta. A questo proposito ha parlato della sua situazione ai microfoni di Marca: "So che dietro di me ci sono tante squadre importanti in Europa, ma fino al 30 giugno penso solo al San Lorenzo. Dopo perché non fare il salto in avanti?".

Pubblicato il 27-03