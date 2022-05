Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Un club di Liga punta Strakosha”

CALCIOMERCATO LAZIO - Thomas Strakosha ha disputato poche settimane fa la sua ultima partita con la maglia della Lazio. Il portiere albanese, cresciuto nelle giovanili biancocelesti, ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno con il club capitolino e adesso è alla ricerca di una nuova avventura. La pista più probabile resta quella che porta in Inghilterra, con il Fulham che sarebbe molto vicino a trovare l'accordo con il giocatore, ma occhio alle altre squadre europee che potrebbero fiutare l'affare. Come riporta il portale spagnolo Blanquinegres, il Valencia ha mostrato il suo interesse per l'estremo difensore in uscita dalla Capitale. La squadra allenata da Bordalas ha salutato Cilessen e, nel ruolo, può contare sull'esperto Domenech, che ricoprirà il ruolo di terzo portiere, e il giovane Mamardashvili che si giocherebbe eventualmente la maglia da titolare con Strakosha. Il Fulham resta avanti, ma attenzione al possibile inserimento valenciano.