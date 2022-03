Calciomercato Lazio, due idee a costo zero per il centrocampo

TUTTOmercatoWEB.com

Manca sempre meno alla fine della stagione ma in casa Lazio lo sguardo è già al futuro. In estate la società dovrà lavorare per rinforzare la rosa a disposizione di mister Sarri tenendo conto soprattutto dell'indice di liquidità che da luglio sarà un parametro cruciale anche per l'iscrizione al prossimo campionato.

Per questo motivo quindi si guarda anche a possibili occasioni da cogliere a parametro zero. Tra i vari nomi, come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, spunta anche quello di Filip Djuricic del Sassuolo e di Riccardo Saponara della Fiorentina. Entrambi i calciatori sono in scadenza di contratto e quindi tesserabili a costo zero.