Calciomercato Lazio | Fabiani su Folorunsho: "Giocatore che apprezzo, ma..."

Al termine delle conferenze stampa di presentazione dei nuovi acquisti, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, si è fermato per rispondere ad alcune domande dei nuovi cronisti in merito alle prossime mosse di mercato del club. Il d.s., in particolar modo, ha parlato anche della situazione legata a Folorunsho: "Un giocatore importante, che io apprezzo tantissimo. Ma bisogna seguire delle logiche, non sempre quando esce un'opportunità bisogna fiondarsi su un calciatore. Lui non rientra nei problemi della lista, ma ci può essere dal punto di vista numerico. Stiamo facendo le riflessioni del caso".