Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Kent in biancoceleste: la situazione"

CALCIOMERCATO LAZIO - Come anticipato in esclusiva dalla nostra redazione, Kent è vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. A confermare la notizia è anche l'esperto di mercato Fabrizio Romano che spiega come le due società avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento con l'esterno inglese che nelle prossime ore potrebbe raggiungere la Capitale per sottoporsi alle visite mediche, solo dopo aver firmato il suo nuovo contratto.

🚨 Lazio are set to sign Ryan Kent on loan deal from Fenerbahçe. Agreement in place, including buy option clause.



Medical tests booked in order to sign contracts soon. pic.twitter.com/CYREyMeiha — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2024