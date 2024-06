Calciomercato Lazio | Fabrizio Romano: "Simeone, situazione da seguire!"

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO - Il futuro di Giovanni Simeone sarà de seguire con particolare attenzione. L'attaccante argentino, che spesso è stato accostato anche in ottica Lazio visti gli ottimi precedenti con Tudor, è in uscita dal Napoli per il poco spazio avuto a disposizione. Secondo quanto riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, il suo nome è da seguito particolarmente in Inghilterra e in Spagna, ma la sua sarebbe una situazione da monitorare attentamente. Sia la società, sia il nuovo allenatore Antonio Conte - ancora da annunciare - sarebbero disponibili a trattenerlo, ma prima l'attaccante vuole delle garanzie sul minutaggio, altrimenti sarà addio.