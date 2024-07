Calciomercato Lazio | Gudmundsson potrebbe finire in Germania: un club lo vuole

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Lo Stoccarda è pronto a fare la spesa in Serie A. Nel mirino del club tedesco, secondo quanto riporta l'esperto di marcato Fabrizio Romano, sarebbero finiti il giovane centrale della Juve - ed ex Roma - Dean Huijsen e l'esterno Albert Gudmundsson del Genoa. Quest'ultimo profilo, accostato negli scorsi mesi anche alla Lazio, rappresenterebbe una priorità per lo Stoccarda che vorrebbe provare il colpo per assicurarsi un rinforzo di spessore in vista del prossimo campionato di Bundesliga.