Calciomercato Lazio, Hysaj verso l'addio: piace Birindelli per sostituirlo

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Le cessioni hanno la priorità in questa fase del mercato, per fare spazio ai giocatori entranti e risolvere il problema dell'indice di liquidità. Il discorso è valido anche per la fascia arretrata dove Elseid Hysaj è il più indiziato a partire. Il giocatore albanese, anche se è un pupillo di Sarri, non ha convinto e questo avrebbe spinto Lotito e l'allenatore a decidere di lasciarlo andare. Nella lunga lista di possibili sostituti, che contiene Emerson Palmieri del Chelsea, Javi Galan del Celta Vigo, Nico Schulz del Borussia Dortmund e Fabiano Parisi dell'Empoli, si è inserito nelle ultime ore anche Samuele Birindelli del Pisa.

Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, la Lazio avrebbe messo gli occhi sul terzino classe 1999 che in questa stagione è stato tra i protagonisti della grande stagione del Pisa. Il figlio d'arte, anche il padre Alessandro era calciatore, sogna l'arrivo in Serie A dopo 5 anni di gavetta e questa stagione è stato ad un passo dalla promozione, fermato solo dal Monza nella finale playoff. La Lazio sembrerebbe pronta a coronare il suo sogno, ha contattato il Pisa per valutare la fattibilità dell'operazione e non teme la concorrenza di Sassuolo ed Hellas Verona.

La valutazione che ne fa il club toscano è di 4-5 milioni di euro, pienamente alla portata dei biancocelesti che hanno trovato nel terzino un profilo utile fin da subito, ma anche con ampi margini di crescita. Birindelli solitamente gioca a destra, ma nel corso della sua carriera spesso è stato impiegato a sinistra e al centro. Si tratta di un jolly difensivo, in grado di poter rendere al meglio in più ruoli. Negli anni, tra Serie C e Serie B, ha raccolto più di 200 presenze tra i professionisti e questo lo rende anche un profilo esperto, seppur ancora giovane. Ceduto Hysaj la Lazio ci proverà, Birindelli a Formello è molto apprezzato e rientra pienamente nel processo di ringiovanimento della rosa.

