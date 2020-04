Calciomercato Lazio, idea Scuffet: ma anche il Torino è interessato

Mentre il calcio è ancora alle prese con le polemiche relative alla ripresa dei campionati nazionali, il calciomercato non si ferma. Ecco allora che cominciano a diffondersi sempre più velocemente accostamenti di giocatori a club della Serie A. L'ultimo nome che riguarda anche la Lazio è quello di Simone Scuffet che, secondo quanto riporta SerieBnews.com, sarebbe entrato nel mirino del ds Igli Tare. La dirigenza biancoceleste potrebbe pensare a lui come vice-Strakosha, in attesa di definire il futuro di Proto e Guerrieri. Sul portiere dello Spezia, di proprietà dell'Udinese, ci sarebbe anche il Torino, che avrebbe pensato a lui come successore di Sirigu.

Coronavirus, Zarate: "Sono dispiaciuto per quanto sta accadendo in Italia"

Juventus, Douglas Costa: "Spero che la Serie A riparta al più presto"

TORNA ALLA HOMEPAGE