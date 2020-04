Coronavirus, Zarate: "Sono dispiaciuto per quanto sta accadendo in Italia"

In un'intervista rilasciata a Olè, Mauro Zarate, dal 2008 al 2011 tra le fila della Lazio, ha espresso la propria vicinanza al popolo italiano, che deve continuare a far fronte all'aumento del numero di contagi e vittime per il Coronavirus. L'argentino ha spiegato: "La situazione è davvero complicata in Italia. Sono dispiaciuto perché ho passato vari anni lì, ho degli amici, la famiglia e parla spesso con loro. Dio voglia che passi tutto velocemente".

