Calciomercato Lazio | Il Bologna mette gli occhi su Isaksen: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

Cambia la strategia di mercato del Bologna dopo l'infortunio di Orsolini, costretto ai box per almeno un mese. Il club felsineo è infatti alla ricerca di un attaccante esterno e nelle ultime ore, come riporta l'edizione odierna di Quotidiano Sportivo, avrebbe chiesto informazioni su diversi calciatori: alla Fiorentina per Ikonè, al Verona per Suslov e anche alla Lazio per Gustav Isaksen.

Al momento la situazione più appetibile sembra essere quella che riguarda Ikonè che potrebbe partite con prezzo fissato attorno ai 10 milioni. Per quanto riguarda Isaksen la linea della Lazio è chiara come testimoniano le parole del ds Fabiani: "Non ci sono incedibili. Ma nessuno parte se non si trova prima un sostituto che sia quanto meno dello stesso livello di chi parte". Senza un sostituto di livello, quindi, difficile che il danese lascia la Capitale in questa finestra di mercato.