Calciomercato Lazio | Il Napoli molla Fazzini? Affondo per un altro centrocampista

CALCIOMERCATO LAZIO - Il domino dei centrocampisti potrebbe presto entrare nel vivo in Serie A con tre squadre, su tutte, che sono pronte a indossare i panni delle protagoniste. La Lazio, che vuole dare un'alternativa a Baroni in quel reparto a Baroni e avrebbe messo nel mirino Jacopo Fazzini dell'Empoli, il Napoli, che ha ceduto Folorunsho alla Fiorentina e sta sondando molte piste, e il Torino che, mentre riflette sul futuro di Ricci pensa a conferire maggiore profondità alla linea mediana.

Proprio in tal senso, secondo qaunto riporta Sky Sport, il club Granata avrebbe messo nel mirino Cesare Casadei, accostato anche ai biancocelesti come alternativa a Fazzini, ma che nelle ultime ore sarebbe diventato un nome particolarmente interessante anche in casa partenopea. In particolar modo, il Napoli nelle ultime ore avrebbe accelerato per il centrocampista del Chelsea, mettendo la freccia e superando la società di Cairo.

Casadei sarebbe un nome particolarmente gradito a Castel Volturno e avrebbe come sponsor Cristian Stellini, vice di Antonio Conte che lo stima e lo ha conosciuto ai tempi dell'Inter. Un'eventuale trattativa per l'ex centrocampista nerazzurro, potrebbe favorire l'approdo di Fazzini alla Lazio, che diventerebbe così - almeno per il momento - l'unica pretendente per il giocatore dell'Empoli.