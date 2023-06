Calciomercato Lazio | Il rinnovo di Luis Alberto è a un passo: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio è vicinissa a chiudere per il rinnovo di Luis Alberto. In queste settimane lo spagnolo ha avuto un'offerta molto importante dall'Al-Duhail che ha messo sul piatto 8 milioni a stagione per quattro anni, più opzione per un altro anno, offrendo però alla Lazio solo 15 milioni. Per questo Lotito ha messo in campo una contromossa importante per blindare il Mago. Come riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "La Lazio è vicina al rinnovo del contratto di Luis Alberto. Oggi offerta verbale ai suoi agenti di 4 milioni + bonus per altri due anni, se verrà messo per iscritto lo spagnolo rinnoverà".