Calciomercato Lazio | L'Empoli punta su Solbakken. E ora Cancellieri...

CALCIOMERCATO LAZIO - Matteo Cancellieri nelle prossime settimane lascerà la Capitale. Per l'esterno classe 2002 si sono mossi molti club sia dall'Italia, sia dall'estero, con Parma ed Empoli che più di tutti hanno mostrato un interesse concreto. I toscani in particolar modo, però, non avrebbero guardato solo in casa Lazio ma, anzi, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Fabrizio Romano, sarebbero riusciti a trovare l'accordo con la Roma per Ola Solbakken, attaccante norvegese ed ex Bodo Glimt che, a meno di sorprese, nelle prossime ore raggiungerà la toscana per trasferirsi in prestito secco. Un acquisto che, visto il ruolo, potrebbe chiudere le porte a Cancellieri, favorendo così una sua partenza con destinazione Emilia-Romagna, dove ad attenderlo ci sarebbero Pecchia e il suo staff. Tutto ciò a patto che a Formello arrivi l'offerta giusta.