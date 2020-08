Calciomercato Lazio, la Spal pensa al dopo Fares: piace Sala del Sassuolo

La Lazio insiste per Mohamed Fares. Nonostante l'interesse dell'Inter, il club biancocelesti ha intenzione di chiudere la trattativa per l'esterno franco algerino. La Spal chiede 10 milioni cash e non accetterà contropartite. Nel frattempo il club estense si copre sulla corsia mancina. Come riporta Tuttosport, la società emiliana ha messo gli occhi su Marco Sala, terzino sinistro di proprietà del Sassuolo, quest'anno in prestito all'Entella. La cessione di Fares è sempre più vicina.