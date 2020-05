Calciomercato Lazio, lo Standard fissa il prezzo per Vojvoda. E i biancocelesti...

Maursic continua a essere corteggiato dal PSG. Leonardo avrebbe anche recapitato un’offerta da 15 milioni per convincere Lotito e Tare che, però, valutano il montenegrino tra i 20 e i 25 milioni. Normale, però, che con un club così prestigioso sulle tracce di un giocatore, la Lazio cominci a guardarsi intorno per individuare un eventuale sostituto. Nelle scorse settimane vi avevamo raccontato di alcuni sondaggi per Mergim Vojvoda, esterno destro kosovaro dello Standard Liegi. Classe 1995, il giocatore si è messo in mostra in Jupiler League, un campionato a cui Tare guarda sempre con attenzione. Secondo quanto riporta il portale kosovaro, KOHA.net., la Lazio sarebbe il club più interessato a Vojovoda e il giocatore starebbe facendo di tutto per convincere lo Standard a lasciarlo partire. Un desiderio che il club belga è pronto a esaudire, a patto che le pretendenti presentino un’offerta da almeno 7 milioni di euro. Questo il prezzo fissato dallo Standard per cedere Vojvoda e un modo per realizzare una plusvalenza importante considerando che il club di Liegi ha acquistato Vojovda per 1,2 milioni l’estate scorsa dal Mouscron. Come vi avevamo raccontato, però, la pista che conduce a Vojvoda può attivarsi solo se dovesse partire Marusic. E per ora, nessuno ha avanzato proposte convincenti per strappare Adam dalla corte di Inzaghi.

Pubblicato il 20-05 alle 12.20