Calciomercato Lazio | Lorenzo: "James? Parliamo spesso, mi ha detto che..."

Le parole del direttore sportivo Angelo Fabiani escludono categoricamente un possibile trasferimento di James Rodriguez in biancoceleste, come i tifosi della Lazio si auguravano. La sua sue età e la precarietà fisica non convincono la società biancoceleste che preferirebbe puntare su altri profili. Cosa ne sarà allora del colombiano? Secondo quanto racconta il commissario tecnico della Colombia, Néstor Lorenzo, davanti a sé il calciatore avrebbe un ventaglio importante di possibilità. L'allenatore ai microfoni di Mitre ha spiegato che: "Parliamo continuamente con James Rodríguez. Ha diverse opzioni, aspettiamo che trovi una squadra con cui allenarsi, ma con calma. Penso che alla fine troverà un club".