Calciomercato Lazio, niente Serie A per Hincapié: vicino l'approdo al Bayer Leverkusen

Tra i vari obiettivi per la difesa la Lazio ha sondato anche Piero Hincapié, classe 2002 in forza al Talleres, il cui futuro sembra essere però lontano dalla Serie A. Sull'ecuadoregno c'è anche l'interesse del Napoli ma il calciatore, stando a quanto riporta Transfermarkt.it, ha scelto la Bundesliga. Il difensore si è promesso al Bayer Leverkusen che è pronto a sborsare 8 milioni di euro per il suo cartellino di cui una percentuale andrà all'Independiente del Valle in possesso di metà cartellino del centrale.