Calciomercato Lazio, nuovo incontro con il Verona per Casale ma il Monza non molla...

La Lazio non molla Casale. Dopo l'arrivo di Gila la società biancoceleste vuole chiudere anche la trattativa con il Verona per portare nella Capitale il classe '98 mettendo sul piatto 7 milioni + 3 di bonus. Come riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio tuttavia il Monza è tornato prepotentemente in corsa e ha dalla sua un accordo con l'entourage del calciatore. Casale però vuole la Lazio, come noto, e domani ci sarà un nuovo incontro proprio con la società biancoceleste. Le prossime ventiquattro ore saranno quindi decisive.