Calciomercato Lazio | Nusa ha fallito le visite mediche con il Brentford. E ora...

CALCIOMERCATO LAZIO - Sembrava tutto fatto, con il trasferimento in dirittura di arrivo, poi l'imprevisto. Dopo l'accordo trovato tra Brentford e Club Brugge il giovane esterno Antonio Nusa non ha superato le visite mediche in Inghilterra, facendo salta la trattativa. Una notizia riportata dall'esperto di mercato Fabrizio Romano e che avrà delle inevitabili conseguenze sulla concorrenza che c'è intorno al calciatore. Nel mirino anche della Lazio restia davanti alla precedente richiesta di 20 milioni di euro, dopo quanto accaduto molti club potrebbero ritirarsi dalla trattativa, lasciando agli altri l'incombenza di parlare con i belgi per rivedere le loro richieste sul trasferimento. Un'occasione che potrebbe essere colta anche dalla società biancoceleste, la quale sarà però prima chiamata a fare delle indagini sulle sue reali condizioni mediche per evitare di incappare nelle medesime problematiche del Brentford.

🚨🇳🇴 Antonio Nusa’s move to Brentford will not happen — it remains off after issues in January.



Deal was verbally agreed, medical also done in England but definitely collapsed.



There are several European clubs now keen again on signing Nusa — Premier League clubs and not only. pic.twitter.com/SsOYOzDnXJ