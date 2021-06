Calciomercato Lazio, occhi in Eredivise: piace De Wit per la trequarti

Igli Tare ha messo gli occhi su un talento delle Eredivise. Si tratta di Dani De Wit, trequartista classe '98 in forza all'AZ Alkmaar. L'olandese quest'anno ha collezionato 20 presenze in campionato condite da 4 gol e 3 assist oltre alle 5 presenze in Europa League con 1 gol e 1 assist. Protagonista anche con la propria Nazionale nell'Europeo U21 dove da capitano ha totalizzato 5 presenze e 1 gol. Secondo Tuttomercatoweb.com sul giocatore ci sarebbero diverse squadre tra Germania, Francia e Italia, tra le quali anche la Lazio.