Calciomercato Lazio, occhio alla Fiorentina per Politano

Una delle prime richieste di Sarri alla dirigenza laziale per rinforzare la rosa è Matteo Politano. L'attaccante è perfetto per il 4-3-3, modulo preferito dal toscano e utilizzato dal Napoli nell'ultima stagione in cui ha realizzato 9 gol e 5 assist. Sul giocatore non ci sarebbe solo la Lazio, per la Gazzetta dello Sport, anche la Fiorentina avrebbe pensato a lui: Gattuso lo vorrebbe con sé dopo l'esperienza ai piedi del Vesuvio.

LA POSIZIONE DEL NAPOLI - La società partenopea non si vorrebbe far sfuggire il gioiello classe '93, visto che Spalletti, neo allenatore azzurro, lo ha avuto ai tempi dell'Inter ed è stato fondamentale per il gioco del toscano. La potenza contrattuale è tutta dalla parte di De Laurentiis con un contratto in scadenza nel 2024.