Calciomercato Lazio | Offerta faraonica per Alexsander: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Alexsander è sempre più vicino a lasciare il Fluminense. Su di lui da tempo aveva messo gli occhi la Lazio, a caccia di un centrocampista da regalare a Baroni. Il classe 2003, però, non sbarcherà in Italia. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, infatti, il brasiliano sarebbe pronto a trasferirsi all'Al Ahli in Arabia Saudita. L'affare tra le parti si chiuderà per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il calciatore firmerà un contratto di tre anni con opzione per il rinnovo automatico. Presto inizierà la sua nuova avventura, anche questa volta lontano dall'Europa.